Китай включи дронове в борба с комарите заради вируса чикунгуня (ВИДЕО)

Властите в Китай използват мрежи, пръскат инсектициди и дори разполагат дронове за борба с пренасяния от комари вирус чикунгуня , който е заразил хиляди хора, съобщи Associated Press. Властите съобщиха за над 7000 случая на вируса към сряда. Те са регистрирани предимно в южния китайски производствен център Фошан, на около 170 километра от Хонгконг. Според властите броят на новите случаи изглежда намалява бавно.

Китайската държавна телевизия показа работници, които пръскат инсектицид около градските улици, жилищните райони, строителните площадки и други места, където хората могат да влязат в контакт с комари. Работниците пръскаха някои места, преди да влязат в офис сгради.

Заради вируса САЩ издадоха предупреждение за пътуване, в което се препоръчва американците да вземат допълнителни предпазни мерки, когато посещават китайската провинция Гуандун, където се намира Фошан, както и Боливия и някои островни държави в Индийския океан.

“They’re spraying people with insect repellent as they enter the city. Drones are hunting for puddles. Hospitals locked down with mosquito nets. This is China’s response to a virus—one that can easily spread here if they fail to contain it.” — @DrMarcSiegel pic.twitter.com/oxdZQErVYs — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) August 7, 2025

Какво е новото: Досега вирусът не е бил в континентален Китай

Сесар Лопес-Камачо от Оксфордския университет смята, че това е най-голямото огнище на чикунгуня, документирано някога в Китай. Вирусът се предава от заразени комари и може да причини треска и болки в ставите.

„Това, което прави това събитие забележително, е че чикунгуня никога преди не е била установена в континентален Китай“, каза Лопес-Камачо в изявление. „Това предполага, че по-голямата част от населението не е имало предварително съществуващ имунитет, което е улеснило бързото разпространение на вируса".

На помощ идват дроновете

Необичайно обилните дъждове и високите температури влошиха кризата в Китай, а властите използват дронове, за да се опитат да намерят застояла вода, където комарите снасят яйца. Властите също така заплашиха да глобят хората, които не изпразват водата от външните резервоари.

Жителите могат да бъдат глобени до 10 000 юана (1400 долара) и да им бъде спряно електричеството.