На малко места е желан: Как ще се намери неутрално място за срещата на Путин с Тръмп

Както стана ясно вече е договорена лична среща между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин и екипите им са започнали подготовката й. Но тук изниква въпрос - къде ще се проведе тази среща предвид заповедта за арест на Путин, издадена от Международния наказателен съд заради военни престъпления. Въпреки че съветникът на Путин Юрий Ушаков обяви, че мястото на срещата вече е определено, анализатори си задават въпроса кое може да е то, тъй като въпросната заповед силно ограничава местата за провеждане на такава среща на върха. Намирането на неутрално място ще е сложно, като се има предвид, че Путин подлежи на незабавен арест, ако кракът му стъпи в 125 държави по света.

The Guardian изброява местата, където Путин няма как да пристигне и се спира на евентуалния вариант на мястото, на което може да се състои такава среща.

Няма как това да е Хелзинки, където Тръмп и Путин се срещнаха през 2018 г., защото Финландия е една от 125-те държави, страни по Римския статут, и има задължение да задържи Путин, ако стъпи на нейна територия.

Швейцария, Австрия, Исландия, Малта, Франция, Испания и Обединеното кралство, които бяха домакини на срещи на върха от ерата на Студената война между лидерите на САЩ и Съветския съюз, също са изключени.

Потсдам, където Труман се срещна със Сталин през 1945 г., също е извън списъка, тъй като Германия е страна по Римския статут.

Ялта, където Рузвелт се срещна със Сталин и Чърчил по-рано същата година, несъмнено би се харесала на Тръмп, който високо цени историческото ѝ значение. Темата на разговорите обаче прави този избор труден, тъй като Ялта е в Крим, който беше първата част от Украйна, завзета от Русия през 2014 г.

Тръмп едва ли ще бъде добре дошъл гост в Техеран, където Рузвелт, Сталин и Чърчил са се срещнали през 1943 г., предвид американските въздушни удари по ирански ядрени обекти.

Възможно е обаче такава среща да бъде организирана в Саудитска Арабия или Турция, където Русия и Украйна вече са провеждали преговори.

Друг вариант може да е Унгария, като се има предвид, че нейният премиер Виктор Орбан е близък както до Тръмп, така и до Путин и обяви през април намерението на унгарското правителство да се оттегли от Международния наказателен съд. При това да не забравяме, че Орбан беше домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Будапеща, въпреки заповедта за арест на МНС за израелския лидер заради военни престъпления в Газа.