Казахстан ограничава достъпа на деца до социалните мрежи

Вицепремиерът и министър на културата и информацията на Казахстан Аида Белаева представи на правителствено заседание предложение за въвеждането на мерки за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, предаде националната новинарска агенция Казинформ. „Ще бъде продължена работата по усъвършенстването на законодателството в сферата на средствата за масова информация. Конкретно се разглежда въпросът за ограничаване на достъпа на деца и юноши в социалните мрежи. Министерството на културата и информацията подготви съответните изменения и допълнения в законодателството, регулиращи дейността на онлайн платформите и масмедиите. Тези изменения преминаха експертна оценка и ще бъдат внесени за обществено обсъждане“, заяви вицепремиерът, цитирана от БТА.

Белаева отбеляза, че нарушенията на възрастовите ограничения може да доведе до подвеждане под отговорност. „Съвместно с Министерството на образованието и с Министерството на цифровизацията, иновациите и въздушно-космическата промишленост се планира разработване на механизми за проверка на възрастта на потребителите и разглеждане на мерки за подвеждане под отговорност“, подчерта Аида Белаева.

