INSAIT нареди България сред световните сили в алгоритмите

Институтът INSAIT има пет приети научни статии на тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026) - най-престижната международна конференция в областта на алгоритмите и теоретичната информатика и №1 в света в тази сфера, според класацията на Google Scholar. Това съобщават от СУ “Св. Климент Охридски“. По брой приети статии INSAIT, част от Софийския университет “Св. Климент Охридски“, се нарежда пред университетите Кеймбридж и Харвард и редица водещи институции в САЩ и Европа, като изравнява резултата на “Цинхуа“ - номер 1 университет на Китай.

Технологии на бъдещето

Снимка INSAIT

STOC 2026 ще се проведе в Солт Лейк Сити, САЩ между 22 и 26 юни. Конференцията ежегодно събира водещи учени от най-престижните университети и технологични компании в света, които представят фундаментални научни резултати в областта на алгоритмите, изчисленията, криптографията и разпределените системи - резултати, които стоят в основата на бъдещи технологии.

Приетите статии на INSAIT са резултат от групата по Теория и алгоритми, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор от Масачузетския технологичен институт (MIT), преди това професор в Карнеги-Мелън, САЩ, носител на ERC Starting Grant и учен с международно признат принос в областта на алгоритмите, теорията на кодирането и разпределените изчисления.

Пълен списък на публикациите на INSAIT, включително приетите статии на STOC, е достъпен на: https://insait.ai/publications/

