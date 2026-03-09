Нова ера в производството на ВЕИ: Първата летяща електростанция е факт (ВИДЕО)

Тъй като традиционните вятърни електрогенератори заемат огромни площи на земята, инженерите си поставили за цел да достигнат небето, където скоростта на вятъра е многократно по-силна, отколкото на сушата. Футуристичен обект, наподобяващ научнофантастичен дирижабъл, но всъщност високотехнологичен генератор на електроенергия направи първия си полет в провинция Съчуан, съобщи Daily Galaxy.

Вятърната и слънчевата енергия изпревариха изкопаемите горива по производство на ток в ЕС

Системата

Това превозно средство не превозва пътници, а остава свързано със земята чрез здрав кабел. Системата S2000 е проектирана да събира кинетична енергия на височина от 2000 метра, където въздушните течения са много по-стабилни и мощни. Изследването е проведено от екип от Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, който се фокусира върху това как кабелът се справя с напрежението и как вътрешните му компоненти преобразуват движението на въздуха в електричество. Според Interesting Engineering, апаратът е останал неподвижен във въздуха в продължение на няколко часа, доказвайки, че мегаватова система може да работи безопасно, докато е свързана към наземна станция.

Хелиева обвивка

Тази летяща турбина използва подемната сила на хелиева обвивка, за да достигне височини, недостижими за тежко наземно оборудване. Конструкцията е солидна: 60 ​​метра дълга и 40 метра висока и широка. Главният технически директор на компанията, Уен Ханке, обясни, че дирижабълът съдържа няколко силови агрегата, които се въртят от вятъра, а генерираната енергия се предава по високоякостен кабел.

Резултати

Резултатите от първоначалните тестове са впечатляващи по своята ефективност, според медийни съобщения. Според Live Science системата е генерирала приблизително 385 киловатчаса електроенергия по време на тестовия полет. Енергията от един кратък полет на S2000 би била достатъчна, за да захранва домакинство за близо две седмици.

Предизвикателство

Основното предизвикателство за инженерите остава балансирането на теглото на оборудването с плаваемостта на хелия. Освен това кабелът трябва да бъде изключително здрав, за да издържи на налягането на вятъра върху голямата повърхност на обвивката.

„Един от тях е проектиран за места извън мрежата, като например гранични постове, където може да служи като относително стабилен традиционен източник на енергия“, отбеляза главният технически директор пред Global Times.

Успехът в Съчуан бележи първия път, когато система с такава мощност достигна височина от два километра. Сега учени от Института за аерокосмически информационни изследвания анализират износването на компонентите от въглеродни влакна и планират бъдещото разполагане на цели мрежи от такива летящи станции. Полетът, който продължи само 30 минути, постави началото на нова ера в производството на възобновяема енергия, категорични са авторите на проекта.

