След обиски в офисите на "X": Френската прокуратура разпитва Илон Мъск

03 февруари 2026, 13:55 часа 275 прочитания 0 коментара
Парижката прокуратура е призовала собственика на "X" Илон Мъск и бившия главен изпълнителен директор Линда Якарино на разпит през април във връзка с разследване срещу социалната мрежа, съобщиха прокурори, цитирани от Ройтерс. ОЩЕ: Претърсват офисите на "X" в Париж

Вече са направени обиск във френските офиси на "X" в рамките на разследване, започнало през януари 2025 г. Обиските се извършват от звеното за киберпрестъпления на прокуратурата, като в операцията участва и Европол, с подкрепата на киберзвено към френската полиция, се казва в публикация в "X".

Засега платформата не е коментирала темата.

Прокуратурата заяви, че е започнала разследването след сигнал от депутат, който твърди, че вероятно нагласени алгоритми в "X" са преиначавали работата на автоматизирана система за обработка на данни.

Парижката прокуратура също така обяви, че напуска социалната мрежа и занапред ще комуникира чрез LinkedIn и Instagram. LinkedIn е собственост на Microsoft, а Instagram - на Meta.

 

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Париж Франция разпит Илон Мъск X
