Apple разкри трик за по-дълъг живот на батериите на iPhone

Apple издаде официална препоръка как правилно да зареждате вашия iPhone, за да удължите живота на батерията и да избегнете бързото ѝ износване. Според компанията, зареждането на смартфон до 100% ускорява износването на литиево-йонната батерия, като създава химическо и механично напрежение вътре в батерията. Това е особено забележимо след 1-2 години активна употреба, пише "SuperCardBlondie".

Снимка: iStock

Apple препоръчва да не зареждате вашия iPhone до пълни 100%, а да спрете зареждането на около 95 процента. Този прост трик помага за намаляване на износването на батерията и удължаване на нейния живот.

Компанията също така подчертава важността на използването на официално сертифицирани зарядни устройства, тъй като евтините "китайски" адаптери и кабели може да не отговарят на стандартите за безопасност, което представлява риск.

Пожар или повреда на устройството

Снимка: iStock

Apple също така въведе оптимизирано зареждане на батерията в iOS, което автоматично забавя зареждането, когато телефонът достигне високи нива, за да запази здравето на батерията. С помощта на изкуствен интелект, устройството изучава навиците на потребителите и зарежда телефона до 100% непосредствено преди употреба.

Следователно, ако искате батерията на вашия iPhone да издържи възможно най-дълго и да работи по-надеждно, избягвайте постоянното зареждане до 100% и следвайте правилото за 95%, когато зареждате устройството си. Преди това Apple призова потребителите на iPhone да избягват зареждането през нощта, особено ако смартфонът се държи под възглавница, одеяло или близо до тялото, докато се зарежда, пише БГНЕС.