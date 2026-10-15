Първи професионални стъпки, нови умения и реален опит: 55 млади таланти завършиха стажа си във Vivacom

23-тото издание на Лятната стажантска програма съчета работа по реални задачи с нови обучения и надградени инициативи

55 млади таланти завършиха 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom, където работиха по реални бизнес задачи, придобиха практически опит и участваха в нови формати за развитие и работа в екип. С подкрепата на свои ментори – едни от най-добрите експерти в сектора, стажантите имаха възможност да се потопят в динамиката на голяма организация, да работят с различни екипи и да открият своите силни страни.

Сред надградените формати тази година беше CreativeDAY, който даде възможност на стажантите да покажат своята креативност и поглед към стажа и преживяването си във Vivacom чрез кратки видеа и презентации, а най-добрите три бяха отличени. Още от първия ден на програмата участниците стартираха със серия от обучения за да се потопят в бизнеса, продуктите и услугите на Vivacom. В рамките на програмата те придобиха познания по бизнес етикет и презентационни умения. Опознаха работата в различните дирекции чрез 360-градусовата инициатива и получиха по-цялостна представа за бизнеса на компанията.

Една от дългоочакваните инициативи в програмата беше срещата с главния изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов. Стажантите имаха възможност да му зададат своите въпроси за лидерството, професионалния път и бъдещето на телекомуникационния сектор, като заедно обсъдиха и уменията, важни за тяхното бъдещо развитие.

„Когато един млад човек получи възможност да работи по реални задачи, да задава въпроси и да вижда резултата от своята работа, той започва да разбира бизнеса по различен начин. Точно това искаме да дадем на стажантите във Vivacom – среда, в която могат да учат, да пробват и да откриват в каква посока искат да се развиват. Вярвам, че именно този реален опит е най-ценната част от един стаж“, каза Асен Великов, главен изпълнителен директор на Vivacom.

Като част от програмата стажантите се включиха в доброволческа акция заедно със своите ментори и младежи от Дневен център „Светове“. Организирана от Vivacom в партньорство с фондация „Светът на Мария“, акцията им даде възможност да облагородят пространство в района на НДК, да допринесат за средата, в която живеем, и да подпомогнат социалното включване на млади хора с интелектуални затруднения.

„Тази година видяхме колко естествено стажантите се превърнаха в екип. Те се подкрепяха, споделяха и създадоха приятелства, които са важна част от цялото преживяване. За нас това усещане за принадлежност е също толкова важно, колкото и знанията, които младите хора придобиват по време на стажа“, сподели Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

За част от участниците стажът е следваща стъпка в професионалния им път и те продължават развитието си като част от екипа на Vivacom. Интересът към 23-тото издание на програмата отново беше силен – близо 1800 младежи кандидатстваха за участие, като най-предпочитани бяха позициите в IT направленията.