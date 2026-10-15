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В Китай: Обучават роботи да разпръскват протести (ВИДЕО)

15 октомври 2026, 14:47 часа 1873 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
В Китай: Обучават роботи да разпръскват протести (ВИДЕО)

Хуманоидните роботи Fuxi ще бъдат обучени за патрулиране, разпознаване на подозрителни лица и реагиране на масови безредици. Разработката се извършва от държавния отбранителен конгломерат NORINCO. Очаква се роботите да могат да бъдат управлявани дистанционно в опасни ситуации. В момента технологията преминава изпитания. Припомняме, че по-рано в Китай започнаха изпитания на роботи, регулиращи движението по улиците, предава NEXTA.

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Регулират движението

Хуманоидни роботи на компанията DEEP Robotics се появиха по улиците на Ханджоу, Китай. Те регулират движението на кръстовища, поддържат реда и помагат на туристите.  Роботите могат да работят при температури в диапазона от -20 до +55 °C. След приключване на изпитанията компанията планира да ги усъвършенства и в крайна сметка да ги използва за облекчаване на натоварването на пътната полиция. Още: Бъдещето е тук: Заработи първият в света завод, в който роботи сглобяват роботи

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Китай роботи безредици хуманоидни роботи Fuxi
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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