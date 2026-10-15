Джордж Ръсел посочи най-добрия отбор на стартовата решетка във Формула 1 в момента

Несъмнено отборът на Мерцедес беше доминиращата сила през първата половина на сезона във Формула 1, но това превъзходство е подложено на все по-голям критичен поглед в последните състезания. От първите 10 надпревари тази година пилотите на "сребърните стрели" Кими Антонели и Джордж Ръсел спечелиха всички с изключение на две. Но в последващите шест старта отборът има успеваемост от едва 50%, а Макс Верстапен от Ред Бул триумфира в последните две състезания.

Ръсел търси отговор на отстъплението на Мерцедес

Важно е да се отбележи, че тези две последни загуби дойдоха, след като Мерцедес представи значителен пакет от подобрения в Малайзия. Разочарованието от представянето в Сепанг беше толкова голямо, че Ръсел се върна към болида със старата спецификация в Сингапур, за да проведе тестове през целия уикенд заедно с Кими Антонели в обновения болид. По време на уикенда на "Марина Бей" британският пилот подчерта, че Ред Бул започва да се налага и вече именно "биковете" са отборът, който трябва да бъде победен.

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Ръсел завърши на девето място в Сингапур, след като стартира от дъното на стартовата решетка. Междувременно Антонели се класира безпроблемно на трето място, като увеличи преднината си в шампионата до 102 точки, което означава, че титлата при пилотите може математически да бъде спечелена още на следващото състезание в Тексас. Тъй като между края на последната серия от три състезания и началото на следващата има една седмица, Ръсел ясно посочи къде ще прекара това време - в базата в Бракли. Той настоява да получи отговори от отбора, за да разбере как да извлече максимума от болида.

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