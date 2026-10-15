Юбилейното пето издание на Flip Black Friday започва на 30 октомври и ще продължи цял месец

От платформата споделят данни за развитието си в страната и акценти за предстоящата кампания

Водещата платформа за реновирани устройства Flip обяви кога тази година ще се проведе петото издание на техния Black Friday в България. Кампанията ще продължи от 30 октомври 07:00 ч. сутринта до 29 ноември 10:00 ч. със специална селекция смартфони, таблети, лаптопи и смарт часовници с отстъпки до 200 евро на вече ниски цени.

Данните от изминалите четири издания на кампанията показват колко бързо се променя отношението към реновираната техника. Първият Black Friday на Flip в България през 2022 г. продължи 4 дни, а още на следващата година средната стойност на поръчките се повиши със 70,52% за същия период. През 2025 г. кампанията беше удължена от 5 на 30 дни, а средната стойност на поръчките нарасна с още 6,45%. Така само за три години тя е станала с близо 80% по-висока в сравнение с първия Black Friday на платформата.

„Когато проведохме първия си Black Friday в България, реновираните устройства бяха нишов избор, предимно за хора, които търсят спестявания. Днес клиентите все по-често избират реновирано устройство заради удобството и предимствата на платформата – сигурността, която им дава, като включената 24-месечна гаранция, предложенията, в които преобладават флагман модели на водещи брандове, както и заради осъзнатото потребление, с грижа за природата, което идва с избора на реновирано устройство“, казват от екипа на Flip.

Устройства от висок клас с проверено качество

Сред първите оферти, които Flip разкрива за кампанията, са iPhone 15 Pro Max на Black Friday цена 599,99 евро и iPhone 17 Pro за 929,99 евро. И двата модела са с 256 GB памет и в състояние „Много добро“.

Всяко устройство, предлагано на платформата, преминава строг технически процес на проверка, ремонт и почистване на хардуер и софтуер, включващ 67 специализирани теста. След покупката клиентите разполагат с 24 месеца гаранция и 30 дни за безплатно връщане. Удобството се допълва от бърза доставка и различни опции за плащане, включително разсрочено с 0% лихва.

Изненади и ексклузивен достъп за абонатите

И тази година Flip подготвя специални Black Friday изненади за своите клиенти.

Абониралите се за бюлетина на Flip ще имат възможност първи да видят и останалите продукти на фокус и да участват в томбола с награда iPhone 17.

Всеки, който се абонира до 29 октомври включително, влиза автоматично в играта. Настоящите абонати и клиенти могат да участват, като споделят на страницата за подготовка за кампанията какво устройство търсят за Black Friday във Flip. Томболата има и вариант с участие с „екстра шансове“, като всеки потребител може да получи до 3 такива.