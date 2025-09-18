Yettel е най-добър работодател в телеком сектора у нас

Yettel спечели приза за най-добър работодател в телеком сектора на седмото издание на наградите Career Show Awards 2025. Компанията получи отличия и в още три други категории – първо място за стратегия за обучение и развитие, второ място за стратегия за привличане на таланти и трето – за политиките си за ангажиране на служителите.

Четирите награди са признание за последователната HR стратегия на Yettel, насочена към създаване на възможности за растеж, мотивираща и приобщаваща среда и грижа за благосъстоянието на служителите. Централно място в тези усилия заемат програмите за обучение и развитие. Сред най-отличителните е програмата Growth Mindset, която операторът стартира през 2024 г. в партньорство с британската консултантска компания Matthew Syed. Целта на програмата е да формира нагласа за растеж, адаптивност и проактивност към иновациите, като провежда серия от вътрешни събития с международни лектори, обучения за лидерите и отворени сесии за всички служители.

Yettel инвестира и в младите таланти чрез три ключови програми, оценени в категорията „Стратегия за привличане на таланти“. „Втора смяна“ и Yettel Teen Academy са насочени към ученици от 5. до 12. клас, като тази година компанията посрещна близо 100 ученици в двете инициативи. Вече десет години телекомът развива и едногодишната стажантска програма Hub by Yettel, насочена към студенти и млади специалисти. Тазгодишното ѝ юбилейно издание привлече над 1000 кандидатури.

Yettel активно ангажира служителите си и по ключови за компанията теми. Чрез серия от доброволчески инициативи и събития, посветени на устойчивия начин на живот и благосъстоянието, компанията ги насърчава да работят по значими за тях каузи и да превръщат идеите си в реалност.

Наградите от Career Show Awards са поредното признание за работодателските практики на компанията. През януари Yettel получи престижния международен сертификат Top Employer за втора поредна година – с общ резултат от 87.76%, което е над средния за телеком сектора в света (84,96%). От 2023 година до днес компанията е единственият телеком в България с това отличие.