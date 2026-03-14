Бъдещето е тук: Човешките лица на двата робота F1 и M1 са потресаващи (ВИДЕА)

14 март 2026, 14:20 часа
Базираната в Шанхай китайска компания за роботика AheadForm показа новия си робот момче M1 след като малко по-рано представи и робота си  момиче F1. Компанията е известна с това, че роботите й имат изключително изразителни лица, които са максимално близко до човешките. Главите са снабдени с прецизно направени шия и торс и могат да извършват много добре координирани движения, близки до естествените за хората. 

Докато голяма част от компаниите, произвеждащи хуманоидни роботи, се фокусират върху двуноги, гъвкави модели, способни на универсален труд, то AheadForm си е поставила съвсем различно и сложно предизвикателство: овладяването на човешкото лице.

Компанията обяви, че роботите й вече имат "синхронизация на устните с говора в реално време и естествена координация глава-очи", което им позволява да проследяват обекти с поглед и да взаимодействат по много по-правдоподобен и фин начин с обкръжаващата ги среда.

Фокусът тук не е върху това какво може да прави роботът с ръцете си, а какво може да изрази с лицето си.

Елена Страхилова Отговорен редактор
