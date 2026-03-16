"Машините ще ни унищожат": Задържаха робот в Макао, тормозил жена (ВИДЕО)

16 март 2026, 6:26 часа
В Макао, град в южната част на Китай, полицията задържа хуманоиден робот Unitree G1 след оплакване от минувач, съобщава Bild. Роботът изплашил 70-годишна жена на улицата. Той се приближил до нея и отказал да се отдалечи. Жената започнала да крещи и по-късно се оплакала от гадене и учестен пулс, след което била откарана в болница за преглед. Още: Бъдещето е тук: Робот стреля по човек след определена команда (ВИДЕО)

Не искал да тормози, а да образова

По-късно се оказало, че роботът е бил използван от образователна институция за рекламни цели. След проверка на устройството, полицията го върнала на собственика и го предупредила да бъде по-внимателен, когато използва подобни машини на обществени места.

Припомняме, че хуманоиден робот, произведен в Китай, постави нов световен рекорд на Гинес, като измина 106 километра, без да се изключи, предава Синхуа. Разработен от базираната в Шанхай компания Agibot, андроидът A2 тръгна от Сучжоу в нощта на 10 ноември и достигна крайбрежния район на Шанхай в ранните часове на 13 ноември. Задвижван от системата за бърза смяна на батериите на Agibot, роботът остана активен през цялото пътуване, като официално измина 106,286 километра, както беше сертифицирано в четвъртък.

Оборудван с двойни GPS модули, лазерна технология за измерване на разстоянията LiDAR и инфрачервени сензори за дълбочина, A2 се е справял със сложни предизвикателства като светофари, тесни проходи и претъпкани тротоари, поддържайки стабилно поведение през деня и нощта. Роботът се е движил по асфалтови пътища, плочки на пешеходни пътеки, мостове и рампи, като същевременно е спазвал правилата за движение. В разговор с репортери на Синхуа при пристигането си, роботът описва пътуването като „незабравимо преживяване в машинния си живот“, като шеговито загатва, че „може би се нуждае от нови обувки“.

Антон Иванов
