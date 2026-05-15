Актьорът Димитър Иванов - Капитана разкри за тежко заболяване: "В изключително добри ръце съм!" (ВИДЕО)

Популярният актьор и стендъп комик Димитър Иванов - Капитана разкри, че се възстановява от операция заради здравословен проблем. След оперативната процедура обаче се е наложило да изкара няколко курса химиотерапия. Това признание той направи в специално видео, в което разказва подробно през какво е преминал и какво му предстои занапред. По този начин той изясни и защо се наложи да отмени някои дати от предвиденото турне, както и дали скоро ще го видим отново на сцена.

Какво разказва актьорът

"Направих всичко възможно да завърша най-голямото си турне досега но се оказа, че операцията не беше достатъчна и се наложи да мина и през химиотерапия, която ме извади извън строя", пише Иванов. Той споделя, че в момента е в средата на лечението си. "Еми какво да ви кажа… има много тегави дни, има и съвсем нормални дни, има трудни, има и лесни. Има и такива дето се чудя това страничен ефект ли е или е от ЕГН-то", продължава разказа си актьорът и продължава с типичния си хумор: "А най-странното, опада ми брадата, а не косата".

Димитър Иванов - Капитана открива и положителното в неговата ситуация: "Заради лечението съм влязъл в зверски режим. Пий вода. Яж, пак пий вода, пак яж. Разходка, пий вода, тренировка, спи, пий вода. Никога не съм живял толкова здравословно.", казва комикът и добавя още нещо позитивно: "Разбрах наистина колко много хора имам около себе си. И колко любов мога да получа, когато най-малко очаквам. Не съм го осъзнавал, не съм го допускал а сега го имам".

Той признава, че именно подкрепата на хората го е подтикнала да не се "затваря в проблема", а да се хване в ръце и максимално бързо да се върне в "нормалното" и да обмисля сериозно дали да не се включи в предстоящо лятно турне на неговите колеги Кючуков и Донски. Във видеото Иванов уверява, че е в добри ръце.

