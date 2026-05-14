Кръв по сцената: Разбиха главата на вокалиста на Bring Me The Horizon с хвърлен телефон (ВИДЕО)

Вокалистът на Bring Me The Horizon Оли Сайкс се обърна към социалните мрежи, за да успокои феновете си, че е добре, след като беше ударен в главата от мобилен телефон, хвърлен от публиката по време на един от последните концерти на групата. Инцидентът се случи по време на шоу в залата "Enterprise Centre" в Сейнт Луис, Мисури, с капацитет 22 000 места, в понеделник вечер. Кадри от инцидента показват Сайкс, приклекнал в предната част на сцената, преди да бъде ударен от предмета.

"Кой, по дяволите, току-що хвърли телефон по ши*аната ми глава?", пита Сайкс, след като вдига предмета. След това се вижда как сякаш вокалистът има кръв на удареното място и я напипва с пръстите на ръцете си. Bring Me The Horizon завършиха концерта си, но премахнаха песента "YOUtopia" от сетлиста си, а Сайкс не направи обичайното си ходене сред публиката по време на "Drown".

Във видеото след това Сайкс споделя: "Просто исках да ви кажа, че съм добре. Ударът с телефона по главата определено боля, и в крайна сметка получих лека сътресение на мозъка, но подутината вече е спаднала значително. Снощи имах малко затруднения на сцената след това, защото пеенето оказваше голям натиск върху раната и ме дезориентираше малко по време на изпълнението, затова съжалявам за това, което може да е изглеждало като половинчато представяне. Оценявам обаче, че всички се интересуват и се тревожат за мен. Всичко трябва да е наред за концерта тази вечер."

Bring Me The Horizon в момента са на турне в САЩ и от следващия месец започват поредица от участия на европейски фестивали. През септември ще последва турне в Канада.

Контузията на Сайкс идва дни след като рок иконата Ерик Клептън прекъсна концерт в Мадрид, Испания, след като беше ударен от винилова плоча, хвърлена от публиката, пише "Louder".

