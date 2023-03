Андрю Тейт: Толкова съм здрав, че бих могъл да живея още поне 5000 години

Тейт, който в момента е арестуван в Румъния заедно с брат си Тристан по обвинение за трафик на хора и организиране на престъпни деяния, заяви, че белегът му е от "стара битка". Въпреки че негови представители потвърдиха, че Тейт действително получава лекарска грижа заради здравословното си състояние, британският кикбоксьор отрича.

"Нямам рак. Дробовете ми са точно 0% увредени от цигарен дим. Всъщност имам огромен капацитет на белите дробове и съм с жизнените показатели на олимпийски атлет. Това е просто белег от една моя стара битка. Истинските воини имат белези и отвън, и отвътре", написа Андрю Тейт в Twitter акаунта си, а постът му бе придружен от снимка от фитнес зала, заснета преди да бъде арестуван, на която демонстрира физическото си състояние.

I do not have cancer.



My lungs contain precisely 0 smoking damage.



In fact,



I have an 8L lung capacity and the vital signs of an Olympic athlete



There is nothing but a scar on my lung from an old battle.



True warriors are scarred both inside and out. pic.twitter.com/VpLHWp20Fg