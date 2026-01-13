Войната в Украйна:

Български актриси показаха как жените трябва да се подкрепят (СНИМКИ)

13 януари 2026, 12:00 часа 0 коментара
Живеем във време, в което конкуренцията е във всеки аспект от живота, а съревнование винаги ще има. Надпреварването се е превърнало в част от ежедневието и сякаш забравяме, че винаги можем да блестим дори като се подкрепяме, вместо да се противопоставяме. Това напомни и актрисата Теодора Духовникова, която с едно трогателно селфи, придружено от кратко послание, засегна темата за взаимната подкрепа между жените. 

Посланието на актрисите

На снимката актрисата е заобиколена от своите колежки Весела Бавинова, Луиза Григорова и Диана Алексиева. Усмихнати, спокойни, приятелки – те показват една рядка, но ценна форма на женска близост, в която няма съревнование, а само взаимно уважение и подкрепа. Точно това прави кадърът толкова различен от типичните публикации в социалните мрежи – тук няма нужда от блясък, от пози или доказване на статус.

В текста си към снимката, Духовникова подчертава, че истинската сила на жените е в солидарността - когато жените се подкрепят, радват се на успехите една на друга, позволявайки си да бъдат себе си. Това е послание, което изглежда просто, но е дълбоко и важно – особено в общество, където социалните медии често подхранват сравнението и могат да са повод за ревност и напрежение.

"Знаете ли какво казва Мадлин Олбрайт ? Че в ада има специално отредено място за жени, които не подкрепят другите жени...", пише актрисата в Instagram.

И допълни за себе си и своите приятелки и колежки от "Поетите": "Е, ако това е критерият… със сигурност ние няма да сме там…"

Актрисите истински вярват, че "всички жени заслужаваме тази взаимна обич и грижа и внимание какво казваме една за друга".

А посланието на Теодора Духовникова е: "Обичайте момичетата в живота си".

Ева Петрова
