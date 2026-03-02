След критиките заради шокиращия ѝ външен вид, Кели Озбърн се защити (СНИМКИ)

Кели Озбърн отговори на ужасните коментари след появата ѝ на музикалните награди "Брит", които бяха раздадени в Манчестър, Англия, на 28 февруари. Дъщерята на покойния Ози Озбърн и Шарън Озбърн, която присъства на церемонията, за да получи посмъртно отличието за цялостно творчество на баща си, изглеждаше изключително слаба, което предизвика вълна от хейт по неин адрес. Много потребители написаха в социалните мрежи, че Кели прилича на скелет, че си е причинила нещо ужасно и са разтревожени за здравето ѝ.

Още: Шарън Озбърн с първо интервю след смъртта на Ози: Скръбта стана мой приятел (ВИДЕО)

Как Кели се защити след наградите "Брит"

"Има особен вид жестокост в това да нараниш някого, който очевидно преминава през нещо. Да ме риташ, докато съм на земята, да се съмняваш в болката ми, да разпространяваш борбите ми като клюки и да ми обръщаш гръб, когато най-много се нуждая от подкрепа и любов. Нищо от това не доказва сила, а само разкрива дълбока липса на характер. В момента преживявам най-трудния период в живота си. Дори не би трябвало да се защитавам. Но няма да седя тук и да позволявам да бъда дехуманизирана по такъв начин", написа на стори 41-годишната звезда.

Какво се случва с Кели

Присъствието на Кели Озбърн на различни публични събития през последните месеци предизвика истинска загриженост за нейното здраве и благополучие, особено по време на появата ѝ на първия ред на Седмицата на модата в Лондон на 22 февруари. Тя отрича да е използвала инжекции за отслабване, но изглежда значително по-слаба.

След ревюто на Ascot Millinery Collective тя разкритикува онлайн насилниците си за това, че са я подложили на порой от гнусни коментари, сред които и неприятна забележка за покойния ѝ баща Ози, който почина миналия юли.

Още: Разкриха причината за смъртта на Ози Озбърн

В Instagram Кели сподели екранна снимка на неприятното съобщение, което гласеше: "Изглежда като мъртво тяло... тя е твърде слаба и крехка... изглежда скоро ще види баща си", последвано от поредица от смеещи се емотикони.

"Буквално не мога да повярвам колко отвратителни са някои човешки същества! Никой не заслужава подобно насилие!", категорична беше звездата.

Проблемите с килограмите

През годините Кели Озбърн открито говори за несигурността си относно теглото, която датира от тийнейджърските ѝ години, докато участва в семейното риалити шоу "Семейство Озбърн".

"Бях привикана в офиса на ръководителя на агенцията и той ми изнесе цяла реч за това как съм твърде дебела за телевизията и трябва да отслабна. Че ако отслабна, ще изглеждам по-добре", разкри тя в подкаста "Семейство Озбърн" миналата година.

"И той просто казваше: "Ти не си филмова звезда, но можеш да бъдеш, ако отслабнеш"."

Оттогава пътешествието на Кели с теглото е като влакче на ужасите. Тя претърпя операция на стомашния ръкав през 2018 г., наричайки я "най-хубавото нещо, което някога е правила", и отдава заслуга за свалянето на 36 кг на комбинация от операция, строга диета и високоинтензивни интервални тренировки. Но бременността добави още един обрат. Докато износваше сина си Сидни през 2022 г., Кели качи около 45 кг и разви гестационен диабет, като по-късно призна, че е избягвала светлината на прожекторите заради това.

"Тя е казвала на хората, че е отслабнала заради детето си. Иска да бъде около него, да играе и да бъде с него дълго време, а сега, след като загуби баща си, вижда това като нещо още по-важно", каза източник пред "Дейли Мейл".

"Тя не иска да е с теглото, което беше преди, и ще направи всичко необходимо, за да остане слаба."

Кели многократно е отблъсквала критиците, които разследват драматичната ѝ трансформация, като най-вече е отричала слуховете за употребата на Оземпик.

"Знам, че всички си мислят, че съм си инжектирала Оземпик. Не съм. Не знам откъде се е появило това. Майка ми е използвала Оземпик", каза тя преди това пред Extra.

"Да, тя е много слаба. Работи върху теглото си през целия си живот и стресът от смъртта на баща ѝ е твърде голям за справяне, което се отразява на външния ѝ вид и на здравето ѝ", каза източник пред "Дейли Мейл".