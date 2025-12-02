Заслужават абсолютно равни права: Ники Илиев подкрепи жените

Равнопоставеността между мъже и жени във филмовата индустрия е тема, която през последните години заема все по-централно място в публичния дебат. Въпреки значителния напредък, секторът все още остава белязан от неравномерно разпределение на възможностите – от режисура и продуцентство до сценаристика и ключови творчески позиции. Жените често срещат по-труден достъп до финансиране, по-малко шансове за ръководни роли и по-ограничено представителство както зад камерата, така и на екран.

Именно киното е сред сферите, в които темата за равнопоставеността между мъже и жени остава особено чувствителна. Това коментира и актьорът Ники Илиев в интервю за NOVA.

Още: Филмът, заради който Скарлет Йохансон е била подложена на натиск

"Жените трябва да се борят за абсолютно равни права. Напълно разбирам и подкрепям желанието им да бъдат равноправни.", сподели той в предаването "На кафе". "Според мен, ние в България, винаги сме малко назад в това отношение. Жените имат още път, който да извървят и аз напълно ги подкрепям в това."

Снимка: Niki Iliev/Instagram

За разделите и човешките взаимоотношения след тях

В интервюто той говори и за разделите в живота. "Думата развод не е хубава като цяло. Винаги е тъжен момент, който човек трябва да изживее за съжаление, но аз установих, че разводът не разделя двама души в буквалния смисъл."

Самият той преживя емоциите на развода с любим човек, но днес признава, че е близък с бившата си половинка - актрисата Саня Борисова. "Разбираме се чудесно и сме много добри приятели... За съжаление някои периоди от живота отминават и ние трябва да сме благодарни за това, че сме споделили живота си с този човек и да оценим времето, което сме прекарали заедно, а не да броим, че това е загубено време." Той допълни, че събиранията и разделите са неизбежни и подчерта колко важно е да ценим това, което имаме в момента.

Снимки: Sanya Borisova/Instagram, Niki Iliev/Instagram, колаж: Actualno.com

Още: Кейт Уинслет залитна по режисурата и не може да се спре

"Всяка победа трябва да бъде заслужена. Драмата и напрежението ни помагат за това хубавите моменти да бъдат щастливи.", смята Илиев. Според актьора драмата и напрежението не трябва да са в основата на човешките взаимоотношения, а по-скоро да се проявяват, когато става въпрос за работа например, "за да може тогава победата да си струва". "Когато става въпрос за човешки взаимоотношения по-добре да комуникираме, да се слушаме и да търсим хармония"