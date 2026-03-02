Силвестър Сталоун преди 50 години: Архивно ВИДЕО от подготовката за "Роки"

Силвестър Сталоун привлече вниманието на последователителите си онлaйн. Той се върна назад във времето - преди цели 50 години, и си припомни една от най-култовите си роли или по-точно времето прекарано в подготовка за бойните сцени в поредицата "Роки". В Instagram профила си Сталоун качи архивно видео, на което е заснет как тренира с покойния Карл Уедърс.

Снимка: Getty Images

"Преди Роки изобщо да стъпи на ринга на екрана, имаше часове като този. Повторения. Работа с краката. Тайминг. Да поемаш удари и да се изправяш отново. Написах сценария за три дни и половина, но физическата подготовка отне месеци. Нищо в това не беше случайно. Ако искаш да изглежда истинско, трябва да го изживееш.", допълни актьорът поста си.

Още: Крис Хемсуърт: Напускането на Холивуд е най-доброто решение

На кадрите се вижда как Силвестър Сталоун и Карл Уедърс внимателно отработват всяко движение от бойната сцена – от самите удари, до моментите на падане на ринга. Сталоун, който освен че изпълнява главната роля, е и автор на сценария на "Роки", поема инициативата в детайлите: показва къде точно трябва да попаднат ударите, как да бъде изградено придвижването и по какъв начин камерата да застане по-ниско, за да придаде по-голяма сила и драматизъм на сцената.

Двамата обсъждат прецизно разстоянието до въжетата, ритъма и синхрона на действията си, както и начина, по който героят трябва да отскочи назад след попадение, така че всичко да изглежда максимално реалистично и въздействащо на екрана.

Още: Ръсел Кроу с неочаквана колекционерска страст (ВИДЕО)

За "Роки"

"Роки" е вдъхновяваща спортна драма за обикновения човек, който получава неочакван шанс да докаже стойността си. Историята проследява живота на Роки Балбоа – неизвестен боксьор от Филаделфия, който се изправя срещу световния шампион в мач, променящ съдбата му. Емблематична американска спортна драма от 1976 г. постига огромен световен успех и печели множество награди, включително три статуетки "Оскар".