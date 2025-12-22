Войната в Украйна:

Чък Норис скърби: Почина много важен за него човек

22 декември 2025, 09:33 часа 0 коментара
Чък Норис скърби: Почина много важен за него човек

Даян Хоулчек, бившата съпруга на актьора и майстор на бойните изкуства Чък Норис, е починала на 84-годишна възраст, съобщи сайтът TMZ, като се позовава на сина ѝ Майк Норис.

Пред изданието Майк Норис е разказал, че майка му е починала спокойно в дома си в Тексас след продължителна борба с деменцията. „Благодарни сме, че тя вече не страда. Тя беше най-добрата, най-великата майка. Имахме огромен късмет с нея“, казва той, цитиран от TMZ.

Повече за брака на Даян Хоулчек и Чък Норис

Още: Отиде си световноизвестен визионер в модата

Даян Хоулчек и Чък Норис се запознават като ученици в гимназия в Торънс, щата Калифорния, в края на 50-те години на миналия век. Двамата сключват брак през 1958 г., когато той е на 18, а тя – на 17 години.

От брака им се раждат двама синове – Майк Норис и по-малкият му брат Ерик Норис, бивш състезател в американската автомобилна серия НАСКАР.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По време на брака си с Даян Чък Норис има извънбрачна връзка, от която в началото на 60-те години се ражда дъщеря, докато той служи във Военновъздушните сили на САЩ. Въпреки това Даян остава до него по време на стремителния му възход като шампион по бойни изкуства и екшън звезда през 70-те и 80-те години.

Двамата се разделят през 1988 г., а разводът им е финализиран година по-късно.

Още: Почина легендарен комик и актьор

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Чък Норис почина Даян Хоулчек
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес