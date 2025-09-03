Довиждане, Ана Уинтур! "Vogue" вече има нов ръководител

Ана Уинтур назначи Клоуи Мал за свой наследник като ръководител на редакционното съдържание в сп. "Vogue", слагайки край на продължаващите от седмици спекулации в света на модата, предаде Асошиейтед прес. Уинтур остава главен директор по съдържанието на "Conde Nast" и глобален редакционен директор на американското сп. "Vigue" и останалите 28 издания по целия свят.

Мал може и да наследява на поста 75-годишната Ана Уинтур, но ще се отчита пред нея, докато поема ежедневните операции в американското издание. В историята остава и легендарната титла "главен редактор", която Уинтур държеше в продължение на близо 40 години.

Идването на Клоуи Мал

Снимка: Getty Images

Клоуи Мал е дъщеря на актрисата Кандис Берген и покойния френски режисьор Луи Мал. Тя се присъединява към "Vogue" през 2011 г. като редактор за социалните мрежи, преминава на позицията на пишещ редактор през 2016 г. и заема настоящата си длъжност от 2023 г.

През юни 39-годишната Мал интервюира Лорън Санчес преди сватбата ѝ с Джеф Безос. "Списание "Vogue" вече ме оформи, сега съм развълнувана от перспективата аз да оформя "Vogue"", се посочва в направеното от Мал изявление.

Завършила университета "Браун" и майка на две малки деца, Мал е откровена за клонящите си към либерални политически възгледи, точно както Уинтур. "Всъщност обичам да работя с Ана, защото ми харесва някой да ми казва точно какво трябва да се направи и какво точно мисли за дадено нещо. Без колебание. Без неяснота", каза неотдавна тя пред в. "The Independent".

"Клоуи често е доказвала, че може да намери баланса между дългата, уникална история на американското издание на "Vogue" и неговото бъдеще на фронтовата линия на новото", каза Ана Уинтур в изявлението по повод назначаването на Мал.

Снимка: Getty Images

Ана Уинтур обясни настъпилата промяна по следния начин: "Всеки, който работи в творческата сфера, знае колко е важно да не спираш да се развиваш в работата си. Когато станах редактор на "Vogue", бях нетърпелива да докажа на всички, които биха ме послушали, че има нов, вълнуващ начин да си представим американското модно списание", каза тя на екипа.

"Сега откривам, че най-голямото ми удоволствие е да помагам на следващото поколение ентусиазирани редактори да завладеят тази сфера с техните собствени идеи, подкрепени от нова, вълнуваща визия за това каква може да бъде една голяма медийна компания", допълни Уинтур.

Снимка: Getty Images

От края на юни, когато Ана Уинтур съобщи, че се оттегля от поста, бяха спрягани няколко имена за неин наследник, сред които Ева Чен, Никол Фелпс, Марк Холгейт.

Новината, че Клоуи Мал е получила поста идва преди ревютата на Седмицата на модата в Ню Йорк следващата седмица.

Краят на една епоха

"Vogue" е основано като светско списание преди 134 години. След като "Conde Nast" го придобива през 1909 г., то се превръща в традиционен стълб на индустрията с модели на корицата, статични фотографии в близък план, правени в студиа, и фокус върху висшата мода и тежкия грим.

Снимка: Getty Images

Ана Уинтур, склонна да поема рискове личност, която заема поста през 1988 г., вижда масова привлекателност в по-всеобхватния подход. Тя разширява международните издания, засилва връзките на модата с поп културата и започва да поставя на кориците знаменитости, спортисти, звезди на музиката и политици.

Уинтур предпочита разказването на истории във фотосесии, правени на открито. Тя подкрепя тогавашните новоизгряващи дизайнери, сред които Марк Джейкъбс, Джон Галиано и Александър Маккуин, чрез инициативи като CFDA/Vogue Fashion Fund. Ана Уинтур също така превръща бала на "Метрополитън" от малка частна проява за набиране на средства в глобално събитие и най-важната вечер в света на модата.

Считано за модната библия, американското издание на "Vogue" е имало няколко забележителни редактори в историята си, сред които Даяна Вриланд и Грейс Мирабела.

Снимка: Getty Images

Като главен директор по съдържанието на "Conde Nast", Уинтур ще продължи да наблюдава всички марки, включително "Vogue", "Vanity Fair", "GQ", "Glamour", "Allure" и други, с изключение на "New Yorker", където редакторът Дейвид Ремник запазва контрола.

Самата Ана Уинтур има шеф. Тя се отчита пред Роджър Линч, главен изпълнителен директор на "Conde Nast". Тя също така ще остане начело на ежегодния бал на "Метрополитън" и ще продължи да участва във "Vogue World" - пътуващо модно и културно събитие, което списанието стартира през 2022 г.

По-рано през годината тя беше удостоена с Орден на честта от крал Чарлз Трети, припомня БТА.

