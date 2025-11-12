Дъщерята на Майкъл Джексън показа брутална дупка в носа си (ВИДЕО)

Парис Джексън откровено разказа за своя опит с пристрастяването в скорошно видео в социалните медии, разкривайки свързано с това здравословно състояние, с което все още се бори, дори и след години на трезвеност. Единствената дъщеря на поп суперзвездата Майкъл Джексън сподели видео, което по-късно беше препубликувано от други в TikTok, че когато диша през носа, се чува свистене, нещо, което според нея някои може да са забелязали в по-ранни нейни видеоклипове. Тя каза, че това е резултат от т.нар. "перфорирана носна преграда".

@nypost Paris Jackson is revealing how her past drug use took a toll on her body. The singer revealed in a TikTok video that she has “a perforated septum” caused by taking drugs. ♬ original sound - New York Post | News

Във видеото Джексън използва фенерчето на телефона си, за да подчертае по-добре дупката в хрущяла между ноздрите си. Певицата обяснява, че дупката "е от това, от което си мислите, че е", добавяйки "не употребявайте наркотици, деца". И макар да подхожда с лекота, шегувайки се, че може да прокара спагети през дупката, Джексън беше много ясна, че наркотиците са разрушили живота ѝ. 27-годишната певица сподели, че е трезва от почти шест години.

Джексън, която е и актриса, добави, че живее с перфорирана носна преграда от 20-годишна възраст и че макар това да е затруднявало понякога записването на музика, тя е предпочела да не се подлага на операция, за да я поправи, защото не иска да приема лекарствата, които са необходими за процедурата.

Награда за Парис Джексън

Снимка: Getty Images

Миналия месец Джаксън сподели повече за пътя си към трезвеността, докато приемаше наградата "Shining Star Award" на обяда по повод наградите "Friendly House Awards". "Наистина съм благодарна, че съм част от движение, което е в такава хармония с моята висша цел и същността на моето ежедневно облекчение", каза тя тогава. "Да накарам някого да развие съзнателен контакт е най-великото нещо, което съм правила, и се моля да мога да продължа да помагам на другите.", предава CNN.

