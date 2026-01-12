Годеж в началото на 2026 г.: Рачков предложи брак на любимата си

Актьорът Димитър Рачков и половинката му - Виктория Кузманова, която е една от бившите адреналинки в "Господари на ефира", направиха истински фурор в шоубизнес средите, след като обявиха, че са се сгодили. Новината дойде тази сутрин (12 януари) от предаването "На кафе", където водещата Гала и останалите панелисти я съобщиха в телевизионния ефир. Самата двойка пък е обявила годежа си публично по време на откриването на нов козметичен център.

По време на събитието Виктория съобщава, че е казала голямото "Да", а това вероятно означава, че скоро и ще се оженят.

"Получих много нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Оценявам го и благодаря. Казах едно голямо "Да", споделя развълнуваната Виктория, показвайки ръката си, на която се вижда годежния ѝ пръстен.

"Диамантът е доста голям", подчерта Гала, като на снимка в предаването отблизо показаха и пръстена на безименния пръст на Вики.

Кога е сватбата?

Повече подробности за щастливото събитие засега двамата влюбени не са издавали.

Рачков и половинката му посрещнаха новата 2026 година заедно, като в социалните мрежи публикуваха и няколко общи снимки, с които пожелаха на последователите си "повече любов – онази тиха и истинска, която се усеща със сърцето."

Не е изключено предложението за брак да е дошло точно в новогодишната вечер, но засега това не е потвърдено. Очакваме скоро самата двойка да разкаже и да разкрие кога планира сватба.

