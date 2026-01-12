Спорт:

Годеж в началото на 2026 г.: Рачков предложи брак на любимата си

12 януари 2026, 10:21 часа
Годеж в началото на 2026 г.: Рачков предложи брак на любимата си

Актьорът Димитър Рачков и половинката му - Виктория Кузманова, която е една от бившите адреналинки в "Господари на ефира", направиха истински фурор в шоубизнес средите, след като обявиха, че са се сгодили. Новината дойде тази сутрин (12 януари) от предаването "На кафе", където водещата Гала и останалите панелисти я съобщиха в телевизионния ефир. Самата двойка пък е обявила годежа си публично по време на откриването на нов козметичен център. 

По време на събитието Виктория съобщава, че е казала голямото "Да", а това вероятно означава, че скоро и ще се оженят. 

"Получих много нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Оценявам го и благодаря. Казах едно голямо "Да", споделя развълнуваната Виктория, показвайки ръката си, на която се вижда годежния ѝ пръстен. 

Още: Риалити участничка се сгоди за най-добрия си приятел (СНИМКИ)

"Диамантът е доста голям", подчерта Гала, като на снимка в предаването отблизо показаха и пръстена на безименния пръст на Вики. 

Кога е сватбата?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Повече подробности за щастливото събитие засега двамата влюбени не са издавали. 

Рачков и половинката му посрещнаха новата 2026 година заедно, като в социалните мрежи публикуваха и няколко общи снимки, с които пожелаха на последователите си "повече любов – онази тиха и истинска, която се усеща със сърцето."

Не е изключено предложението за брак да е дошло точно в новогодишната вечер, но засега това не е потвърдено. Очакваме скоро самата двойка да разкаже и да разкрие кога планира сватба.

Още: Новата на Димитър Рачков се похвали със скъп подарък за рождения си ден (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
връзка Димитър Рачков годеж Виктория Кузманова
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес