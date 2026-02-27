Детска болница ще носи името на кънтри легендата Доли Партън

Доли Партън продължава да намира нови начини да вдъхва надежда и да се грижи за децата, и то не само чрез своята глобална програма за безплатни книги. Филантропката е дала своето име, своята подкрепа и дори своята запазена марка – символа на пеперудата – на детска болница в Ноксвил (Тенеси, САЩ).

В нейна чест "East Tennessee Children's Hospital" вече носи името "Dolly Parton Children’s Hospital".

Партън и болницата направиха изненадващото съобщение на 26 февруари. Неправителствената педиатрична здравна система предоставя грижи и специализирани услуги на деца и семейства в региона независимо от тяхната раса, религия или финансова възможност да заплатят.

"Когато за първи път се появи идеята болницата да носи моето име, аз казах "да", защото вярвам във вас. Вярвам в това място и искам да дам своя принос, за да помогна", каза Партън в предварително записано видео обръщение по повод обявяването.

"Така че, ако поставянето на моето име до вашето носи повече утеха, повече надежда и повече изцеление на децата и семействата, тогава точно там му е мястото. Моето име идва с моето сърце, идва с моята подкрепа и идва с моето обещание да помагам с каквото мога", добави Партън.

Мат Шефър, президент и главен изпълнителен директор на "Dolly Parton Children’s Hospital", заяви пред "Knox News" в официално изявление, че сътрудничеството с Dolly Parton ще помага на пациентите и техните семейства "за поколения напред".

"Нейното партньорство носи нещо повече от ресурси. То носи надежда, вдъхновение и увереността, че всяко дете, което идва при нас, е забелязано, ценено и обичано. А това е безценно. Ние сме изключително развълнувани да бъдем "Dolly Parton Children’s Hospital", каза Шефър.

Снимка: Getty Images

"Това е повече от смяна на име", заяви Шефър в прессъобщение. "С подкрепата на Доли ние засилваме мисията си да предоставяме педиатрична грижа на световно ниво на семействата, като гарантираме, че всяко дете, което прекрачи прага ни, получава лечението, което заслужава.", цитират го от "The Tennessean".

Подкрепата на Доли Партън на здравни каузи

Dolly Parton подкрепя и други здравни каузи в Източен Тенеси. През 1997 г. тя и тематичният ѝ парк Dollywood даряват 100 000 долара за нов родилен център в Fort Sanders Sevier Medical Center. След откриването на LeConte Medical Center през 2010 г. там е създаден и Dolly Parton Center for Women’s Services.

Тя е и почетен председател на Dr. Thomas F. Thomas Foundation – организация, подпомагаща здравните нужди на окръг Севиър, носеща името на лекаря, помогнал при раждането ѝ. Партън споделя, че израстването ѝ в Източен Тенеси ѝ е вдъхнало дълг да се грижи за децата и семействата, и изразява възхищението си от състраданието, смелостта и любовта, с които медицинските екипи изпълняват своята мисия.