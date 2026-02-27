Лекари спасиха живота на Стенли (ВИДЕО)

Певецът Станислав Славев – Стенли разкри, че преди броени часове е бил опериран и лекарите отново са спасили живота му. 66-годишният музикант сподели видео във Facebook профила си, заснето в болницата, малко след като е излязъл от упойката. Той благодари на медиците, че са му помогнали, но не каза каква е причината за операцията.

"Преди малко излязох от упойка. Дано всичко да е минало успешно. Искам да благодаря на проф. Георгиев от Александровска болница", казва Стенли, които е видимо изтощен, във видеото от болничното легло.

Към долните кадри той написа също: "За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия. Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ "Св. Екатерина'".