Дениз от "Ергенът" разпали мрежата със СНИМКИ от тайна сватба в Тайланд

27 февруари 2026, 20:51 часа 0 коментара
Една от най-обсъжданите риалити героини - Дениз Хайрула, която добре познаваме от участието ѝ в първия сезон на "Ергенът" и "Ергенът: Любов в рая", разпали социалните мрежи, като предизвика слухове за тайна сватба. На стори в личния си Instagram профил тя качи няколко снимки, с които намекна, че се е омъжила в Тайланд, по време на екзотичното си пътешествие. 

Красивата психоложка хвърли последователите си в размисъл. След като качи няколко снимки, на които показа как се забавлява в компанията на инфлуенсърката Виктория Капитонова (от "Ергенът" 1) и друга близка приятелка, Дениз сподели мистериозно послание. "Бях много заета с приготовления за най-важния ден в живота ми", написа тя, като допълни, че подготвя нещо шокиращо. 

Реалността не закъсня - малко по-късно в профила ѝ се появи снимка с табела, на която бе изписано "Добре дошли на сватбата на Дениз и... 25 февруари 2026", като името на потенциалния партньор беше скрито. 

Тайна церемония или хитър ход за привличане на внимание?

"Вчера го направихме", издаде инфлуенсърката. 

И това не е всичко - последваха кадри от церемонията на младоженец и булка в изящна рокля и с прическа на кок. Дали обаче това са Дениз и избраникът ѝ, засега остава загадка, тъй като самата тя не е потвърдила официално. 

"За момента ще разкрия само толкова, само ще кажа, че съм изключително щастлива!", сподели Дениз без повече подробности.

Към този момент тя не е коментирала официално абсолютно нищо и не потвърждава, че е сключила брак. Това обаче не спира феновете да се питат дали кадрите наистина са от тайна церемония или умел начин за привличане на вниманието.

