Синът на Брад Пит публично се отрече от баща си

Най-големият син на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, е премахнал името "Пит" от надписите за новия филм с участието на майка си. 24-годишният Мадокс работи като асистент-режисьор по филма "Couture", наскоро излязла драма с участието на Анджелина Джоли, в който нейната героиня е диагностицирана с рак на гърдата.

Когато филмът излезе във френските кина, медиите обънаха внимание на факта, че името на Мадокс е посочено във финалните надписи като "Мадокс Джоли" докато, например, през 2024 г. във филма "Мария", отново с участието на Анжелина Джоли, неговото име фигурираше като Мадокс Джоли-Пит.

Припомняме, че двамата актьори, които дълги години се съдиха след развода си, имат още пет деца освен Мадокс: 22-годишния Пакс, 21-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Вивиан и Нокс.

Още: Нямах никакъв контрол: Изборът на Брад Пит, който предопредели кариерата му