"Защо никой не ме защити?" - Линдзи Лоън с болезнено признание за Холивуд

Линдзи Лоън се връща към трудния си опит да расте под светлината на прожекторите като тийнейджърка. Актрисата, която е на 39 години, се появи на корицата на последния брой на "Vogue Arabia" и в интервюто си сподели за общественото внимание, което я последва след излизането на хитовата комедия "Mean Girls" (2004). Лоън е била едва на 17 години по време на снимките.

"Трябваше да послушам мама и татко и да се върна в Ню Йорк. Но бях млада и исках да бъда в Лос Анджелис. И не знаех", каза тя за годините след излизането на филма, които в крайна сметка я отвеждат до Дубай през 2014 г. "Да, макар че голяма част от това беше забавно, беше трудно, когато бях млада. Беше нож с две остриета. Сега се връщам назад и се чудя: "Защо никой просто не дойде и не ме извади от там, не ме защити повече?" Когато си тийнейджър, не знаеш как да го направиш сам."

След 2010 година Лоън рядко се появява в киното и телевизията. "Вече не се забавлявах в този бизнес", призна тя. "Не намирах роли, които да обичам. Това не е животът, който исках да живея... Това не е истински живот. Това ме отблъсна толкова много, че се преместих на другия край на света. И съм толкова щастлива, че следвах инстинкта си."

С годините идва увереността

В последните години Лоън се завърна като филмова звезда, участвайки в романтични комедии за "Netflix" - "Falling for Christmas", "Irish Wish" и "Our Little Secret". Освен актьорската си работа, тя поема и ролята на изпълнителен продуцент, включително в предстоящото продължение на "Шантав петък" – "По-шантав петък" (2025). Актрисата споделя, че сега обича да участва в целия процес на продукцията – от началото до края.

Снимка: Getty Images

"С възрастта идва различен вид увереност", казва Лоън. "Когато бях по-млада, не се чувствах толкова комфортно да казвам какво мисля за даден персонаж и да участвам в процеса. А сега обожавам тази част. Винаги съм имала чувството, че около мен има твърде много хора и че ме насочват в различна посока. А сега е хубаво да управлявам собствения си кораб."

Освен "По-шантав петък", Лоън озвучи персонаж в епизод на "The Simpsons" миналата година. Очаква се следващата ѝ роля да бъде в телевизионния сериал на Hulu - "Count My Lies", адаптация по романа на Софи Става, като снимките ще започнат в Ню Йорк следващия месец.

Лоън също така има стабилен личен живот – омъжена е за финансиста от Кувейт Бадер Шамас, с когото се сгоди през 2021 г., ожени се през 2022 г. и заедно посрещнаха сина си Луай през юли 2023 г., припомня "People".

