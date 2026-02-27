Дъщерята на Рийз Уидърспун е нейно пълно копие (СНИМКИ)

На червения килим - на премиерата на "Писък 7" в Лос Анджелис, дъщерята на Рийз Уидърспун - 26-годишната Ава Филип, се появи и веднага привлече погледите не само с избора си на стилна рокля, но и заради впечатляващата прилика с майка си. Прилепналата рокля с шарка на змийска кожа и червените токчета подчертаваха поддържаната ѝ фигура, а чарът и сияйната усмивка изключително много напомняха за звздните години на звездата от "Професия блондинка". Снимките на Ава и нейния приятел Дакота Брубейкър на червения килим показаха не само младата актриса в пълния ѝ блясък, но и удивителната външност, която е наследила от майка си.

През септември 49-годишната Уидърспун публикува трогателен поздрав в социалните мрежи за дъщеря си Ава по случай 26-ия ѝ рожден ден. Наричайки я "мила девойко", тя подчерта, че е променила живота ѝ по "всички най-добри начини".

Децата са най-големият приоритет

Въпреки че Уидърспун балансира майчинството с успешна кариера, тя признава, че децата ѝ са най-важният приоритет в живота ѝ. И е лесно да се разбере защо – не само заради характера и обаянието им, но и заради видимата прилика, която прави Ава истинско живо отражение на своята известна майка.

Освен Ава, Уидърспун има двама сина - Дийкън, на 22 години, от брака си с Райън Филип, както и 13-годишният Тенеси от бившия си съпруг Джим Тот.

Докато балансирането на майчинството с изискванията на многопластовата ѝ кариера определено не е лесно, Уидърспун казва, че жертвите са "наистина си стрували". "Да си майка е наистина прекрасно, това е голяма част от живота ми. Бих казала, че е най-голямата част от живота ми.", казва актрисата преди време, цитирана я от "People".