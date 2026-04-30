Смело финално решение и първо "ДА" в "Ергенът" (ВИДЕО)

Пътят на истинската любов често е пълен с изпитания, но романтичното риалити "Ергенът" показва, че няма невъзможни неща. След емоционалното приключение в Шри Ланка един от главните герои в петия сезон откри своята сродна душа. Тази вечер, 30 април, Кристиян взе своето решение да продължи живота си извън риалити формата със своята избраница Елеонора. Така дамата стана първата финалистка в тазгодишното издание.

След поредица от разтърсващи срещи и дълбоки откровения Крис заяви намеренията си към Елеонора - като символ на своята решимост, той подари на избраницата си годежен пръстен – не на пръста, а на верижка, която след голямото "ДА" украси врата и гърдите на Елеонора.

Двамата напуснаха имението, хванати за ръка, готови да тестват здравината на своята връзка далеч от камерите.

Още: Любовен триъгълник в "Ергенът": Една жена предизвика сблъсъка на сезона (ВИДЕО)

Бъдещето на двойката

Предстоящите месеци ще бъдат решаващи за двойката. Водещият Наум Шопов, който беше свидетел на всяка емоция на участниците, ги изпрати с думи, които звучат като предизвикателство към бъдещето им: "Вярвам и мечтая, че когато ви видя след 3 месеца в София, вие ще се гледате още по-влюбено и тогава Елеонора, този пръстен ще заблести там, където му е мястото… В средата на май ви чакам в София, за да ни съобщите какво сте решили за вашия живот."

Дали приказката на Кристиян и Елеонора ще прерасне в дълготраен съюз или ще остане красив спомен от Шри Ланка? Отговорът ще разберем съвсем скоро.

Още: "Ергенът": Участничка си тръгна заради бившата любов, а Кристиян остана с една дама (ВИДЕА)