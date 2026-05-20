След множество жалби за топлата вода: КЕВР проверява "Топлофикация Перник"

20 май 2026, 11:02 часа 989 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник", съобщиха от енергийния регулатор. Тя е по сигнал от омбудсмана Велислава Делчева във връзка с множество жалби от жители на града за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена.

Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия.

Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР показатели на качество на топлоснабдяването. При констатиране на нарушения от страна на "Топлофикация Перник" КЕВР ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки. След приключване на извънредната проверка резултатите от нея ще бъдат оповестени.

топла вода КЕВР Топлофикация Перник
Виолета Иванова Редактор
