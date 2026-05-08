Любовен срив в "Ергенът": Илияна обърна гръб на Стоян (ВИДЕА)

Церемонията на жълтата роза в "Ергенът" направи епизода от четвъртък (7 май) един от най-драматичните за сезона. Дългоочакваният момент, в който дамите взимат решение и правят своя избор, дойде, а събитията са безпрецедентни. След седмици на колебания, емоции и любовни обрати, развоят е ясен - Стоян напуска предаването сам. До това се стигна, след като Илияна реши да даде своята жълта роза на Гатев, въпреки първоначалните ѝ отношения със Стоян. С думите "Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен!", 24-годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев.

Стоян прие решението ѝ с достойнство и призна, че чувствата му към нея остават силни, въпреки че любовта му е несподелена.

Още: "Ергенът" вика за помощ, погледът му го издаде (ВИДЕО)

Дамите, които решиха да си тръгнат

5 от дамите също изненадаха зрителите с решенията си - Алия, Бетина, Доника, Мануела и Пламена си тръгнаха от имението без да дадат своите цветя на нито един от ергените. Всяка една от тях обясни, че не вижда любовта в Шри Ланка и е готова да си тръгне, за да я открие. Жените се сбогуваха с мъжете и взаимно си пожелаха да открият това, което търсят.

Така в шоуто продължават Румяна и Илияна, които дадоха жълти рози на Гатев, както и Любомира, Михаела и Нурджан, които ще търсят път към сърцето на Марин.

Още: Първи СНИМКИ след "Ергенът". Ще заживеят ли заедно, дълго и щастливо?