Като войник съм, но не за пример: Гала за битките и радостите в живота

След като телевизионната водеща на "На кафе" Гала сподели, че има сериозен здравословен проблем, тя обясни и как всъщност поддържа добрата си форма. "Не съм от спортуващите, а особено в момента имам проблем с две дискови хернии. Опитвам се да реша проблема с терапии, а не да се подлагам на операции. Не съм от хората, които се паникьосват, дори и в тежки моменти в живота ми.", сподели Гала в интервю за "На фокус".

Въпреки трудностите, тя успява да остане силна. "Нощите са моето време, в които мога да изстрадам и изплача всичко. През останалото време съм като войник, но не мисля, че трябва да е за пример. Не се паникьосвам, а се мобилизирам да реша проблема", сподели тя.

Притеснението и малките радости

В очакване на второто внуче, Гала говори за своята дъщеря.

"Мари за мен е моето малко момиченце, въпреки, че вече е млада жена и не спира да ме изненадва. Тя се оказа един великан, заради начина, по който преминава през всичко. Продължавам да треперя и да имам моите безсънни и тревожни нощи. С нейното онкологично заболяване, трябва състоянието ѝ да се следи на всеки 3 месеца и тя трябва да прави скенер. Миналата година операцията ѝ беше точно по Коледа, но заради бременността и очакването на второто бебе, тя не може да прави контролите. Затова аз се опитвам да гоня лошите мисли от главата си."

Тя описва първата си внучка Лора като "очарователно и смешно дете", което се радва на живота.

"Важно е, особено в нашата професия, да имаш искрено любопитство. Не съм го загубила все още, но при нея детското любопитство е чисто и неподправено. Чудо е! Влюбена съм в Лора до безкрайност", разсъждава Гала за радостите и семейното щастие.