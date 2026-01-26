Поли Генова разкри душата си и причината да започне терапия (ВИДЕО)

След почти две години мълчание, Поли Генова се завърна на музикалната сцена с песента "Моята душа" в края на декември, която носи дълбоко личен и откровен заряд. "Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза. Понякога трябва да се отдръпнеш, за да се върнеш към себе си и да откриеш радостта от това, което правиш.", обясни певицата в интервю за "Събуди се".

Периодът на отсъствие от сцената е бил време на вътрешно преосмисляне и търсене на смисъл. "Имаше моменти, в които се питах дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали има нещо повече за мен", каза Поли Генова.

Още: Вениамин с нова емоционална песен за любовта, която не забравяме (ВИДЕО)

Снимка: Poli genova/Facebook

Терапията изиграва ключова роля в процеса ѝ на самоосъзнаване: "Започнах да ходя на терапия миналата година и това ми помогна изключително много", уточни тя, като отправи посланието си към нуждаещите се - "Призовавам всеки, който изпитва трудности, да не се страхува да потърси помощ. Това е грижа за вътрешния мир".

"Моята душа" е историята на Поли Генова

Новата песен на Генова е плод на международно сътрудничество и творческо вдъхновение. Тя е създадена по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, заедно с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани. "Това е моята история. Няма нищо страшно да говориш за страховете и тъгата си. Всички преминаваме през такива периоди", уточни Поли за новото си парче.

Майчинството, пандемията и дългото отсъствие от сцената са променили певицата, но тя е убедена, че "промяната винаги е за добро".

Още: "Черните клавиши на пианото": Новото музикално предложение от Ive & Chaz (ВИДЕО)

Освен музиката, Генова коментира и завръщането на България в "Евровизия": "Имаме невероятни изпълнители и заслужаваме да сме там", каза тя, изразяайки щастието си от факта, че страната ще участва.