Гала разкри за сериозен здравословен проблем (ВИДЕО)

Водещата на "На кафе" Гала се оплака от здравословен проблем, който не ѝ дава мира. 58-годишната блондинка сподели видео в Instagram, в което издаде, че има две дискови хернии в областта на врата, подобно на певицата Пинк. Тя, за разлика от американската изпълнителка, не желае да се оперира и търси алтернативни методи, за да се справи с болката.

Гала говори за проблема си

"Имам две дискови хернии на врата. Между другото, на първи януари Пинк качи снимка с огромна лепенка и каза, че вече има два титаниеви прешлена във врата. Тя е със същия проблем и се е оперирала, но аз не искам и затова опитвам всевъзможни неща, за да се справя", обясни Гала.

"Всъщност не подозирах, че имам подобно нещо, тъй като не съм имала проблеми с врата. Започна много да ме боли ръката, да ми изтръпват пръстите, заради което отидох при невролог, който ме прати на ядрено-магнитен резонанс. Оказа се, че имам две дискови хернии в задната част на врата. Много хора имат такъв проблем и се надявам да се оправя."

Водещата обясни, че това е причинено от лоша стойка, при която вратът ѝ седи дълго време пречупен. Тя благодари на почитателите си, че не спират да ѝ дават съвети и ги предупреди да вземат мерки навреме, за да не се стигне и при тях до този проблем.