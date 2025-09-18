Войната в Украйна:

Киану Рийвс се е оженил тайно в Европа

18 септември 2025, 09:24 часа 0 коментара
Киану Рийвс се е оженил тайно в Европа

Според различни медии всеобщият любимец Киану Рийвс се е оженил за приятелката си Александра Грант на тайна церемония в Европа по-рано тази година. Двойката, която се познава от дълги години и са сътрудници от 2009 г., за първи път беше свързвана романтично през 2019 г. И Рийвс, и Грант са известни с непринудения си подход към живота, въпреки статута си на знаменитости. Сега се появиха новини, че влюбените най-накрая са сключили брак, след като за това се говори от 2023 г. насам.

Киану Рийвс и приятелката му Александра Грант са сключили тайна сватба в Европа това лято. "Radar Online" научи ексклузивно от вътрешни източници, че двойката е сключила брак по време на пътуване по-рано тази година. Източник твърди, че европейската сватба е била "много интимна и дискретна". Рийвс и Грант са говорили за специалния си ден "от години". В крайна сметка те са избрали тайна церемония.

Снимка: Getty Images

Източникът добави, че влюбените "са искали нещо, което да е само за тях". Те обясниха, че и Рийвс, и Грант "ценят своето лично пространство". Източникът добави: "Така че да пазят това в тайна им подхожда перфектно". Източник от вътрешни кръгове също така сподели пред медията, че двамата в момента са "обгърнати от блясъка на младенците". Освен това, близките им приятели също забелязват как "връзката им се е задълбочила, откакто са я направили официална".

Ще има ли по-голяма сватба?

Междувременно в информациите се предполага, че Рийвс и Грант може да организират по-голямо тържество, за да отбележат важния момент в отношенията си. Източник е споделил пред медията, че младоженците "биха искали да празнуват подобаващо с роднини и приятели" в даден момент. По-рано този месец Грант също сподели сладко послание за 61-вия рожден ден на Рийвс. Визуалният артист благодари на всички за топлите пожелания от името на актьора, тъй като той не е в социалните медии.

Грант продължи да пише за Рийвс: "Много съм благодарна за твоята любов и партньорство." Поздравите, които 52-годишната сподели в Instagram, бяха придружени от снимка на торта за рожден ден във формата на сърце с надпис "Keanu" отгоре. Тя също отбеляза, че нейният любим вече е видял публикацията за рождения ден като чернова, пише "Yahoo".

Яна Баярова
