Магнетична актриса и опитен риалити финалист влизат в "Traitors: Игра на предатели" (ВИДЕО)

25 знаменитости ще се състезават във върховна игра на доверие, измама и психология в новото риалити предаване "Traitors: Игра на предатели". Още през юли в медийното проатсрнство се заговри за това кои знаменитости ще се включат в приключението. А първите петима участници вече официално са обявени. Смело в битката влизат волейболната леганда Владимир Николов, чаровната и магнетична актриса Диляна Попова, която бе водеща на "Островът на 100-те гривни", един от най-популярните рапъри - Венци Венц, опитният финалист от "Игри на волята", който всички наричат Аквамен - Георги Янев, и социоложката Мира Радева, която знае как да прави стратегии.

Още: Голяма изненада за участниците в началото на "Диви и красиви"

Снимките на българската версия ще се проведат в района на Видин, а мистичната атмосфера на избраната локация ще допълни напрежението и драматизма, които са в основата на играта. 25 известни личности ще се съберат на това място, за да разкрият мистерия и да се борят за натрупания награден фонд. Имената на следващотеще разберем скоро. През деня ще преминават през мащабни мисии, а щом падне нощта, един от тях ще бъде безмилостно елиминиран. Това е игра, в която има много стратегии и избори, а достигането до финала не винаги означава победа.

Припомняме, че водещ на тв форматът е актьорът Владо Карамазов. В основата на формата стои познатата на всички поколения игра, известна като „Убиец“, „Мафия“ или „Върколак“, превърната в приключенска риалити игра.

Още: Рокада в ефир: Любимка на зрителите заема мястото на Натали Трифонова (СНИМКА)