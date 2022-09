Моделът и водеща Нора Шопова очаква първото си дете (СНИМКИ)

Нора Шопова ще става майка за първи път. Моделът и тв водеща е бременна от съпруга си Траян Косев, за когото се омъжи през август 2021.

Тя лично съобщи щастлива новината в Instagram, като сподели снимка, на която мъжът й е сложил ръце върху наедрялото й коремче.

"You + Me = Three" - това написа Нора към кадъра, като постави синьо сърце, което ни навежда на мисълта, че очаква момче.

Нора Шопова е родена в Панагюрище. Снима фотосесии за едни от най-големите модни списания и е първата българка, била два пъти на корицата на модната Библия Vogue.

Работи с агенции в Северна Америка, Европа и Азия и е имала ангажименти в най-големите модни столици – Ню Йорк, Париж, Лондон, Токио. Участвала е в кампании за редица големи брандове в целия свят, включително Германия, Мексико, САЩ и Дания.