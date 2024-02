Официално двойка: Ким Кардашиян и Бекъм се появиха заедно на светско събитие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Още: Ким Кардашиян e Мъж на годината (СНИМКИ)

Още през месец септември стана ясно, че между Кардашиян и Бекъм има нещо. Няколко месеца по-късно те вече се появяват заедно на публични места, което е знак, че връзката им се е задълбочила. Източник на "Daily Mail" твърди, че двамата са заедно още от лятото на 2023 г., но са се постарали за това да знаят малцина.

Одел Бекъм-младши, снимка: Getty Images

Причината за сериозната им дискретност е, че малко преди да започне връзка с Ким, Одел Бекъм-младши се разделил с дългогодишната си приятелка и майка на сина му Зин.

Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. seen together for the first time after months of romance rumors https://t.co/sD5VXkJpwD pic.twitter.com/onII2f8qO5