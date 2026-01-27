Полудях, трябваше ми помощ: Кейт Уинслет за ролите, които я изтощиха (ВИДЕО)

Носителката на "Оскар" Кейт Уинслет откровено сподели в подкаста "Lessons from Our Mothers" колко емоционално изтощителни могат да бъдат някои роли и как е имала нужда от професионална помощ, за да се върне към себе си. Тя сподели, че след всяка трудна роля ѝ се е налагало отново "да се интегрира" в действителния си ритъм на живот.

Да се върнеш към нормалния ритъм

Уинслет разкри, че е имала нужда от професионална помощ след участието си в криминалната драма на HBO от 2021 г. "Mare of Easttown", където играе разтревожен детектив от Пенсилвания, след като пандемията от коронавирус наруши продукцията. "Когато играеш наистина трудна роля – мисля за "Mare of Easttown", която ме изтощи напълно – трябва да преминеш през процес, който наричам "повторно влизане", разказва звездата от "Титаник". "Това е връщане към собствения живот, към приятелите, семейството, към собственото ти Аз."

Снимките на криминалната драма на HBO се оказали сериозно предизвикателство. Планирани за шест месеца, те се удължили до повече от година заради пандемията от COVID-19.

"Играх този персонаж повече от година. И честно казано, малко полудях. Беше доста странно", призна актрисата. "Това е единственото време в живота ми, когато наистина трябваше да потърся помощ, за да се върна към себе си."

Актрисата е горда, че може да подкрепя и сина си Джо Андърс, който също поема по пътя на актьорството в новия сериал на Apple TV+ Cape Fear, пише "Female First".

