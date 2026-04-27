Порасналата дъщеря на Пинк е нейно копие с различен стил (СНИМКИ)

Пинк и дъщеря ѝ Уилоу Харт блеснаха заедно на червения килим и привлякоха вниманието с рядка семейна поява, която бързо се превърна в тема на разговор сред феновете. Двете присъстваха на премиерата на бродуейския мюзикъл "The Lost Boys" в театър Palace Theatre в Ню Йорк на 26 април. Майка и дъщеря се появиха стилно и уверено, демонстрирайки както близката си връзка, така и индивидуалния си стил.

Певицата Пинк, чието истинско име е Алисa Мур, заложи на характерната си естетика – черна дълга пола, съчетана с кожено яке с метални елементи и къса платинено руса прическа. Излъчването ѝ беше едновременно енергично и непринудено, в типичния ѝ сценичен дух.

До нея 14-годишната Уилоу Харт се появи в елегантна червена рокля без презрамки, която подчертаваше нейната изтънченост и увереност на червения килим.

Разликата във височината между двете обаче се превърна в най-коментирания момент от вечерта – Уилоу вече ясно е надминала майка си на ръст, което много фенове определиха като символичен етап от порастването ѝ.

Въпреки различния стил, няма как да не отбележим и приликата между двете - както на усмивки, така и в цялостния чар, който излъчват.

Pink and her 14-year-old daughter, Willow Sage Hart, cuddled up on the red carpet as they attended 'The Lost Boys' opening night on Broadway together 💗 How is Willow this grown-up already?! Seems like only yesterday she was an adorable four-year-old in her mom's arms 😭



📸:… pic.twitter.com/LB76tqHzK2 — HELLO! Canada (@HelloCanada) April 27, 2026

По стъпките на Пинк

По време на събитието двете се държаха за ръце, усмихваха се пред камерите и изглеждаха изключително свързани. Пинк, която има и син - Джеймсън Муун Харт не крие гордостта си от децата си и често говори открито за майчинството, както и за талантите на Уилоу.

Младата тийнейджърка вече прави първи стъпки в музиката и сценичните изкуства. Тя е участвала с майка си на сцена, включително в дуетното изпълнение на „Cover Me in Sunshine“, а интересът ѝ към музикален театър я насочва към възможна бъдеща кариера на Бродуей. Пинк дори споделя, че семейството им се е преместило в Ню Йорк именно, за да може Уилоу да се развива в тази посока.

Източници: "People", "Hello!"

