Бритни Спиърс се нахвърли срещу майка си и я обвини в убийство

Бритни Спиърс предизвика нова вълна от противоречия, след като направи шокиращи изказвания за майка си, Лин Спиърс, в кадри от полицейска боди камера, свързани с ареста на певицата през март в Калифорния. Записът, който в впоследствие бе разпространи в медиите, показва как поп певицата разговаря с полицаи, след като е била спряна по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол или упойващи вещества.

Във видеото се чува как полицаите предупреждават поп звездата за опасностите от шофирането под въздействие на алкохол или други упойващи вещества. Спиърс обаче насочва разговора към стара семейна трагедия, твърдейки, че майка ѝ преди време е „убила човек“ и не е понесла никакви правни последици.

Снимка: Getty Images

Коментарът веднага привлича вниманието на полицаите по време на разговора, като Спиърс изглежда емоционална и отбранителна, докато говори.

"Да, господине, знам. Майка ми всъщност уби мъж на велосипед, но аз никога не съм правила такова нещо", казва Спиърс във видеото.

„И на нея нищо не ѝ се случи! ... Защо не я арестуваха? Как така майка ми се измъкваше от всичко?"

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Трагедията, която все още хвърля сянка върху семейство Спиърс

Инцидентът, за който Бритни споменава, е от 1975 г. и е описан по-рано от майка ѝ, Lynne Spears, в мемоарната ѝ книга "Through the Storm". В книгата Лин разказва как шофирала по време на проливен дъжд в Кентууд, Луизиана (САЩ), докато превозвала брат си към болница, когато се случила трагедията.

Според нейния разказ мокрият път и ограничената видимост са изиграли ключова роля за случилото се. Лин пише, че внезапно се натъкнала на две момчета, каращи велосипеди на пътното платно.

Въпреки че се опитала да натисне спирачките, тя не успяла да избегне сблъсъка и ударила едно от децата. 12-годишното момче, Антъни Уинтър, по-късно починало вследствие на нараняванията си.

Лин Спиърс никога не е била обвинена във връзка с инцидента. Тя публично е признавала случилото се, като същевременно е говорила за дълбокото емоционално отражение, което трагедията е оставила върху живота ѝ.

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Събитието остава една от най-болезнените глави в историята на семейство Спиърс и периодично отново излиза на преден план в публичните дискусии около семейството.

В същите полицейски кадри Бритни Спиърс също така е направила и други изказвания по адрес на майка си, включително непотвърдено твърдение, че Лин някога се е опитала да ѝ навреди.

Снимка: Getty Images

След инцидента Бритни Спиърс в крайна сметка уреди собствените си правни проблеми. Тя се призна за виновна по намалено обвинение от типа "wet reckless", свързано с ареста ѝ през март в окръг Вентура. Като част от присъдата си тя получи 12 месеца пробация, беше задължена да премине образователна програма за шофиране под въздействие на алкохол (DUI) и да заплати съдебни глоби.

Нейният адвокат, Майкъл А. Голдстийн, по-късно потвърди, че Спиърс е поела отговорност за действията си чрез споразумението с прокуратурата. Въпреки че съдебният случай вече е приключил, изказванията, заснети в полицейските кадри, продължават да привличат обществено внимание, пишат от "Marca".