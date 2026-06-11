Мария Илиева се стопи, но феновете са във възторг от фигурата ѝ (СНИМКИ)

Певицата Мария Илиева отново се оказа в центъра на вниманието, след последните ѝ публикации в социалните мрежи. Освен с видео, в което е облечена в тесен гащеризон, няколко кадри на певицата привлякоха всички погледи. На снимките тя позира в елегантна дълга рокля с цепка, която открива дългите ѝ крака, а тоалетът подчертава фигурата ѝ.

Публикациите ѝ предизвикаха вълна от реакции сред последователите ѝ, като този път поводът не е музикален проект, а видимата промяна във визията ѝ, която мнозина определят като впечатляваща.

screenshot, Maria Ilieva/Facebook

На кадрите Илиева изглежда значително променена – с по-стройна фигура и подчертана увереност, резултат от дълъг период, в който изпълнителката съзнателно променя начина си на живот.

Тя неведнъж е споделяла, че е преминала към по-балансирано хранене, нов режим и по-здравословни навици, като според собствените ѝ думи е свалила близо 20 килограма.

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Промяната не остава незабелязана от феновете ѝ. В коментарите под публикациите ѝ мнозина я поздравяват за дисциплината и постоянството, които стоят зад резултатите. Част от последователите дори отбелязват, че певицата изглежда "неузнаваема", макар и в позитивен смисъл – като пример за воля и лична трансформация.

Прекрасна, невероятна, великолепна - това са само част от определенията, с които почитателите изразиха възхищението си към любимата си изпълнителка.

Специална година за Мария Илиева

През 2026 г. Мария Илиева отбелязва 25 години от началото на своята солова кариера – четвърт век, в който тя утвърждава присъствието си на сцената с изключително вокално майсторство, стил и неподправена харизма. Това са 25 години, изпълнени с хитове, силни послания и музика, която неизменно звучи като част от живота на своята публика.

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Припомняме, че кралицата на българската поп музика ще се завърне на треньорския стол на "Гласът на България" за 12-ия сезон на музикалното шоу.