Ромина Тасевска сложи край на експериментите и се върна към старото си аз за лятото (СНИМКИ)

Очарователната водеща на "Съдебен спор" Ромина Тасевска официално откри летния сезон, като се върна към старото си аз. Тя отново е блондинка, с което изненада приятно почитателите си, които знаят, че цветът ѝ беше запазена марка дълго време. След серия от експерименти - от по-тъмни кестеняви тонове до светли преливащи се в нюанс на оранжево и розово, Ромина реши да открие летния сезон с освежаване на прическата си отново в русо.

Заедно със съпруга си Дарко Тасевски тя се отдаде на първата си семейна лятна ваканция в Гърция, където двамата избягаха за кратко. Двамата решиха да отпразнуват годишнината от връзката си с екскурзия в съседката ни, откъдето споделиха впечатляващи кадри, показващи не само любовта и щастието на двойката, но и впечатляващите места, които са посетили наскоро.

Още: Мария Илиева се стопи, но феновете са във възторг от фигурата ѝ (СНИМКИ)

"14 години по-късно. Все още ние" е краткото описание на Ромина към серия различни кадри, включващи разходка, плаване с яхта, залез на фона на морето и типичните сгради изцяло в бяло.

По-рано Ромина публикува и други снимки от остров Парос, в които показа невероятната природа на гръцката дестинация.

Любовната история на бившата Мис България и футболиста Дарко Тасевски започва през 2009 г. Две години по-късно двамата си казаха заветното "Да", а днес имат три деца. И към момента Ромина и Дарко продължават да бъдат сред най-стабилните и харесвани семейства в сферата на шоубизнеса.

Още: Каква любов! Йоанна Темелкова говори за "лудите години" с Мартин Гяуров (СНИМКИ)