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Лабубу: От колекционерска кукла стана "чудовищна" сензация на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

12 юни 2026, 13:50 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лабубу: От колекционерска кукла стана "чудовищна" сензация на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Популярният китайски герой - куклата Лабубу, се появи на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол, съобщи Синхуа. Според организаторите това е първият китайски оригинален герой, участвал в официално откриващо събитие на шампионат на ФИФА. Две фигури на Лабубу, облечени с футболни фланелки, се включиха в празненствата преди началото на турнира.

Лабубу е най-известният герой от поредицата The Monsters ("Чудовища") на китайската компания "Поп Март". Разпознаваем с деветте си зъба и заострените уши, персонажът е създаден през 2015 г. и през последните години се превърна в един от най-популярните китайски културни брандове в света.

В навечерието на световното първенство Лабубу участва в редица инициативи, свързани с турнира. През април беше представена специална колекция продукти, вдъхновена от шампионата, а през май персонажът се появи в официалния музикален видеоклип на песента на първенството.

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Световното първенство бележи и първото посещение на Лабубу в Мексико. В рамките на подготвителните събития персонажът "се запозна" с емблематични местни забележителности, с пазарите и с традиционната мексиканска кухня, пише още Синхуа, цитирани от БТА.

Музикалното шоу

Припомняме, че откриването на Световното първенство по футбол беше белязано от озаряваща церемония с грандиозно музикално шоу. Сред звездите, които направиха началото на Мондиал 2026 незабравим бяха колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийският изпълнител Burna Boy, които представиха химна на Световното първенство "Dai Dai". 

Снимка: Getty Images

Незабравима част от церемонията бе впечатляващото изпълнението на официалния химн на Световното първенство по футбол - "DNA" - от Андреа Бочели и EJAE (докато в студийната версия на песента участие има и Давид Гета).

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Със зрелищни представяния участваха още Манá, Джей Балвин, Белинда, Дани Оушън, Лила Даунс, Los Ángeles Azules и Тайла.

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Мондиал 2026 Световно първенство по футбол 2026 Лабубу
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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