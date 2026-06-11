Том Ханкс стана брачен консултант на Тейлър Суифт преди сватбата ѝ с Травис Келси (ВИДЕО)

Холивудската легенда Том Ханкс, който е женен за Рита Уилсън вече повече от 38 години, сподели забавен, но и символичен съвет за Тейлър Суифт и годеника ѝ Травис Келси по време на премиерата на "Играта на играчките 5" в Лос Анджелис. Актьорът, който озвучава Уди от началото на култовата анимационна поредица, заяви пред E! News, че "ключът към добрия брак" е в малките жестове в ежедневието. С чувство за хумор, той обобщи съвета си с думите: "Мъжът трябва да прави гофретите в неделя".

По време на събитието Ханкс допълни, че именно простите и редовни жестове на грижа и внимание поддържат една връзка стабилна в дългосрочен план — нещо, което той самият е научил от собствения си дългогодишен брак.

Съветът му бързо предизвика реакции сред феновете, които го приеха като част от типичното чувство за хумор на актьора, съчетано с житейска мъдрост. Така той сякаш влезе в ролята на брачен консултант на поп звездата преди сватбата ѝ с Травис Келси.

Tom Hanks, Who Has Been Married for 38 Years, Has Marriage Advice for Taylor Swift and Travis Kelce Ahead of Their Wedding https://t.co/ASTCxiycru — People (@people) June 10, 2026

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Тейлър Суифт като част от филма

В петък, 5 юни, 36-годишната Тейлър Суифт пусна песента си за "Играта на играчките 5" – "I Knew It, I Knew You", след като отново работи със своя дългогодишен сътрудник и приятел Джак Антъноф по създаването на парчето.

Само няколко часа след излизането си песента, която е част от саундтрака на анимационния филм, постави рекорд за най-слушана кънтри песен в рамките на един ден от жена изпълнител в историята на Spotify.

Самият Хнкс подчерта пред медии, че не е знаел за песента до деня на нейното излизане.

Припомняме, че Суифт изненада феновете си и почитателите на анимационния филм с изпълнение на живо по време на премиерата на продължението.

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