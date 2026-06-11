Каква любов! Йоанна Темелкова говори за "лудите години" с Мартин Гяуров (СНИМКИ)

Няколко дни след като Йоанна Темелкова обясни какво я е накарало да се откаже от актьорството и да напусне страната заедно със семейството си, тя призна за незабравимите "луди" години, в които е с партньора си Мартин Гяуров. А поводът за емоционалното ѝ послание в социалните мрежи е годишнината от брака ѝ с актьора. "14 години заедно. Луди години. Наши си години", споделя Темелкова в публикация в Instagram, която включва две семейни морски снимки.

С текста към поста си, Йоанна дава съвет на последователите си да се впуснат в живота и да се радват на всяко нещо: "Грабете, хора! Грабете! С пълни шепи!, са думите ѝ.

Тя завършва описанието на снимките си с кратко, но искрено обяснение в любов към своя съпруг. "Обичам те! Безкрайно и безрезервно, и завинаги!"

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"Чака ни много още път, обаче.", пише Темелкова, сякаш прави препратка към новия живот в чужбина.

За новия живот

Йоанна Темелкова обясни, че решението за промяна не е дошло изведнъж, а е резултат от дълъг вътрешен процес. С времето славата и известността започват да ѝ тежат все повече и тя осъзнава, че има нужда да остане настрана от постоянното внимание, насочено към професията и личния ѝ живот. Днес тя определя решението си като освобождаващо и казва, че се чувства по-близо до себе си от всякога.

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