Спорт:

Каква любов! Йоанна Темелкова говори за "лудите години" с Мартин Гяуров (СНИМКИ)

11 юни 2026, 13:17 часа 0 коментара
Снимка: Йоанна Темелкова/Facebook
Каква любов! Йоанна Темелкова говори за "лудите години" с Мартин Гяуров (СНИМКИ)

Няколко дни след като Йоанна Темелкова обясни какво я е накарало да се откаже от актьорството и да напусне страната заедно със семейството си, тя призна за незабравимите "луди" години, в които е с партньора си Мартин Гяуров. А поводът за емоционалното ѝ послание в социалните мрежи е годишнината от брака ѝ с актьора. "14 години заедно. Луди години. Наши си години", споделя Темелкова в публикация в Instagram, която включва две семейни морски снимки. 

С текста към поста си, Йоанна дава съвет на последователите си да се впуснат в живота и да се радват на всяко нещо: "Грабете, хора! Грабете! С пълни шепи!, са думите ѝ. 

Тя завършва описанието на снимките си с кратко, но искрено обяснение в любов към своя съпруг. "Обичам те! Безкрайно и безрезервно, и завинаги!"

Още: Крисия заговори за сватба с Никола Цолов. Първи звезден гост получи покана

"Чака ни много още път, обаче.", пише Темелкова, сякаш прави препратка към новия живот в чужбина. 

За новия живот

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Йоанна Темелкова обясни, че решението за промяна не е дошло изведнъж, а е резултат от дълъг вътрешен процес. С времето славата и известността започват да ѝ тежат все повече и тя осъзнава, че има нужда да остане настрана от постоянното внимание, насочено към професията и личния ѝ живот. Днес тя определя решението си като освобождаващо и казва, че се чувства по-близо до себе си от всякога.

Още: Йоанна Темелкова с разтърсваща истина за живота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
връзки Йоанна Темелкова Мартин Гяуров
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес