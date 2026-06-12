Изкуството и спортът обединяват света: Музикални звезди откриха Мондиал 2026 с грандиозно шоу (ВИДЕА)

Вълна от международни звезди озари церемонията по откриването на Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 в четвъртък (11 юни) на стадиона Estadio Azteca в Мексико Сити. В центъра на събитието бяха колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийският изпълнител Burna Boy, които представиха химна на Световното първенство "Dai Dai". В грандиозното шоу участваха още Манá, Джей Балвин, Белинда, Дани Оушън, Лила Даунс, Los Ángeles Azules и Тайла. То започна 90 минути преди откриващия мач между Мексико и Южна Африка.

Феноменално!

Важна част от вечерта беше изпълнението на официалния химн на Световното първенство по футбол - "DNA", който също бе представен като част от мащабното шоу. Той бе изпълнен на живо в рамките на церемонията от Андреа Бочели и EJAE (докато в студийната версия на песента участие има и Давид Гета).

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Песента се превърна в централен музикален момент на откриването и беше представена като символ на турнира, съчетаващ футбол, емоция и глобално единство.

Според организаторите, спектакълът е бил наблюдаван от над 80 000 души на стадиона и милиони зрители по света. Преди началото на срещата Тайла изпълни националния химн на Южна Африка, а легендата на ранчера музиката (бел. ред.: традиционен музикален стил от Мексико) Алехандро Фернандес изпълни химна на Мексико на терена на легендарния стадион - място, станало свидетел на исторически футболни моменти с участието на покойните Пеле и Диего Марадона по време на световните първенства през 1970 и 1986 г.

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Снимка: Getty Images

"Вярвам, че две от най-красивите неща на света са изкуството и спортът, защото имат способността да обединяват хората", заяви Фер Олвера, вокалистът на Манá, в изявление пред Billboard Español. "Футболът обединява цели държави около една и съща емоция, а музиката прави нещо подобно. Затова е толкова специално за нас да бъдем част от откриването на Световното първенство."

"Само си представете какво означава да дадеш началото на събитие, което милиарди хора по света ще гледат, и то именно в Мексико", добави той. "Чувството е грандиозно."

Мексиканската актриса и продуцентка Салма Хайек беше почетен водещ на церемонията по откриването, след като по-рано беше назначена за официален посланик на турнира. От терена Хайек приветства присъстващите и международната публика само минути преди първия съдийски сигнал.

Снимка: Getty Images

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Междувременно президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, отказа да присъства на откриващия мач на националния отбор на страната в Мексико Сити. Вместо това тя предостави билета си на млад мексикански футболен фен чрез национален конкурс.

Това е третият път, в който Мексико е домакин на Световно първенство на ФИФА, но за първи път страната споделя организацията със САЩ и Канада, припомня Billboard.

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